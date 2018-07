'Honrarei a camisa do Palmeiras com gols', diz Alecsandro

O atacante Alecsandro marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras exatamente contra o Flamengo, seu ex-clube, e definiu a goleada sobre 4 a 2, no Allianz Parque, na manhã deste domingo. Antes disso, o atacante havia dado o passe para o gol de Dudu, o terceiro do Palmeiras.

“Na entrevista coletiva, quando fui apresentado, eu falei de respeito ao torcedor do Flamengo, principalmente às crianças que cantavam Alecgol. Mas, a partir do momento que eu vesti a camisa do Palmeiras, vou honrar a história do clube. O torcedor vai perceber que o que passou, passou. Espero dar muitas alegrias aos torcedores do Palmeiras”, disse o atacante, aplaudido de pé pelos 37 mil torcedores quando foi substituído por Kelvin no final do segundo tempo.

O atacante ficou satisfeito com sua atuação em um jogo tão difícil. Depois de abrir o placar, o Palmeiras tomou a virada (2 a 1), mas conseguiu nova reviravolta e fez 4 a 2. “Nada melhor do que fazer um gol, dentro de casa, e com o time precisando da vitória. Honrarei a camisa do Palmeiras com raça, determinação e o que sei fazer: gol”, afirmou.

O atacante ganhou elogios do técnico Marcelo Oliveira. “Eu o conheço, já havíamos trabalhado juntos antes. Tem uma combinação de boas qualidades. É goleador, tem bom cabeceio, sai da área e não fica tão parado”, disse Marcelo Oliveira.