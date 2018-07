Hooligans croatas atacam ônibus de torcedores gregos Quatro torcedores do PAOK, da Grécia, foram feridos nesta terça-feira após um grupo de 40 hooligans croatas atacar um ônibus com a torcida do time grego. No violento tumulto ocorrido em Zagreb, foram atirados pedras e tochas de fogo, que quebraram vidros e deixaram o veículo em chamas.