Hooligans de Inglaterra e Rússia fazem guerra campal nas ruas de Marselha

Se o Brasil se livrou de presenciar cenas de violência entre torcedores rivais durante a Copa do Mundo de 2014, a França já percebeu que terá dificuldades para conter os fanáticos dos países vizinhos. Neste sábado, antes de Inglaterra e Rússia estrearem na Eurocopa em Marselha, os hooligans que acompanham as duas equipes travam uma guerra campal nas ruas da cidade histórica.

Nas redes sociais e nos sites de jornais franceses e ingleses, são muitos os vídeos e imagens de confrontos entre ingleses e russos principalmente na região do antigo porto de Marselha, um dos principais destinos turísticos da cidade. Há vídeos de ruas fechadas com centenas de ingleses de um lado e centenas de russos do outro. Eles portam cadeiras de madeira, paus e pedras.

A polícia francesa alega que traçou rotas diferentes para que as torcidas dos dois times acessem o Velódrome, estádio do jogo, mas só com bombas de efeito moral é que as forças policiais conseguem separar os adversários no porto, que se tornou um cenário de guerra.

Há dezenas de pessoas feridas, pelo que se vê também em imagens publicadas em veículos de comunicação europeus. De acordo com o jornal La Provence, um torcedor inglês foi atendido com suspeita de ataque cardíaco. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.