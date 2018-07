Horário de clássico em Roma muda por segurança

Inicialmente, o clássico de Roma estava marcado para começar às 20h30 locais (15h30, no horário de Brasília). Com a decisão, o jogo terá início 18h30 locais (13h30, de acordo com o horário de Brasília).

A expectativa para o clássico é muito grande, já que a Roma assumiu a liderança no Campeonato Italiano no último fim de semana e tem um ponto de vantagem para a Inter de Milão, restando cinco semanas para o encerramento do torneio.

Em dezembro, quando os clubes se enfrentaram, o jogo foi interrompido por cerca de dez minutos no primeiro tempo por causa de explosões de fogos de artifício nas arquibancadas. Em 2004, um clássico teve que ser paralisado por três minutos, durante a etapa final, depois que um falso rumor de que um torcedor havia sido morto por um policial fora do estádio se espalhou, provocando protestos.