Horário de jogo da Ponte neste sábado muda e direção atrai torcida com promoção O confronto entre Ponte Preta e Água Santa neste sábado, pela 14.ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista, teve seu horário remarcado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta quinta-feira. A pedido do canal de TV a cabo SporTV, que transmitirá o confronto no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o jogo passou para as 16 horas ao invés das 18h30. Ele pode decretar o fim do sonho da classificação do time campineiro à próxima fase, já que soma apenas 16 pontos no Grupo B.