Horas após clássico, corintiano é morto por espancamento em Itapevi

Horas depois do clássico entre Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, um torcedor alvinegro foi morto por espancamento em Itapevi, cidade da região metropolitana de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança da cidade, Daniel Veloso foi atacado por volta das 20h30 deste sábado, na Rua Ângelo Piazza, altura do nº 21. Ainda segundo as autoridades, o velório acontece neste domingo.

Embora a Secretaria não confirme, a suspeita é de que este seja mais um homicídio ligado à rivalidade entre torcidas organizadas.

Conhecido como Dan Jones, o corintiano era membro da torcida organizada Gaviões da Fiel. A agremiação até confirmou o falecimento de Veloso em publicação em sua página oficial no Facebook. "É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do gavião Daniel Veloso, o Dan Jones da Zona Oeste.

Em nome da família Gaviões da Fiel, transmitimos nossas condolências aos seus familiares e amigos."

Em sua página pessoal na mesma rede social, Daniel publicava diversas fotos com camisas e tatuagens sobre o clube.

A partida na Arena Corinthians aconteceu sem a presença da torcida visitante, em consequência de medida tomada pelo Ministério Público estadual em abril deste ano. A ação do MP foi tomada justamente após outro clássico entre Corinthians e Palmeiras, este realizado no Estádio do Pacaembu.