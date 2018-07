Hóspede do CT de Cotia, time americano leva volante do São Paulo

Após realizar sua pré-temporada no centro de treinamento das categorias de base do São Paulo, em Cotia, o Columbus Crew volta para os Estados Unidos com um são-paulino na bagagem. Nesta segunda-feira, o clube de Major League Soccer (MLS), elite do futebol nos EUA, anunciou a contratação do volante Artur, de apenas 20 anos, que ficará emprestado até o fim da temporada.

O clube americano não revelou quanto pagará ao São Paulo pelo empréstimo. Artur fez parte do elenco campeão da Libertadores Sub-20 do ano passado. Depois, foi promovido ao time profissional, atuando em três partidas do Brasileirão de 2016 como titular, contra Flamengo, Santos e Ponte Preta. Em setembro, voltou à base para ajudar na conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil Sub-20.

Quando Rogério Ceni chegou ao Morumbi, porém, deu preferência ao também volante Araruna. Artur passou a treinar em separado, aguardando transferência. "Artur é jogador jovem, dinâmico, que foi uma peça chave do programa do São Paulo, o mais vencedor da América do Sul", afirmou o técnico do Columbus Crews, Gregg Berhalter.

Artur está no São Paulo desde meados de 2015. Revelado pelo Bahia, chegou ao clube paulista por empréstimo. Seus diretos estavam ligados ao Juventus-SC e foram adquiridos pelo São Paulo em agosto passado. À época, assinou contrato até 2020.

Do elenco sub-20 multicampeão no ano passado, Rogério Ceni promoveu ao time principal o zagueiro Lyanco, o lateral-esquerdo Junior Tavares, o lateral-direito Foguete, o volante Araruna e o meia Shaylon, além de Lucas Fernandes e Luiz Araújo, que já haviam subido de forma definitiva. Os demais jogadores que estouraram a idade para jogar na base foram ou serão emprestados. Casos do próprio Artur, de Auro (América-MG), Maidana (São Bernardo), Banguelê, Tormena (Novorizontino) e Gabriel Rodrigues (Ventforet Kofu, do Japão). Jean Patrick foi cedido ao América-RN e tem sido titular no time potiguar.

Além deles, deve emprestar o volante Matheus Queiroz para o CRB e aguarda negociações pelo zagueiro Kal, que está treinando em separado. Já o lateral Mateus Viveiros não renovou contrato e, nesta segunda-feira, foi anunciado como reforço do Estrela Vermelha, da Sérvia.