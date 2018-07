Hospital Albert Einstein rebate Pelé e nega erro médico em cirurgia

Por meio de sua assessoria, o hospital Albert Einstein rebateu a alegação de Pelé de que foi vítima de erro médico e afirmou, em nota, que não houve problema no procedimento cirúrgico realizado no ex-jogador em 2012. Na ocasião, Pelé retirou o fêmur e no lugar foi implantada uma prótese de quadril.

O esclarecimento do hospital foi assinado pelo diretor superintendente do Einstein, doutor Miguel Cendorogolo Neto. Nele, o responsável informa que "avaliou as circunstâncias do atendimento e do procedimento realizado em novembro de 2012 por médico indicado pela família do próprio paciente e não encontrou nenhuma evidência de erro na conduta do profissional, julgando-a adequada, dado o histórico, idade e queixa do paciente".

Em entrevista à Folha de S.Paulo publicada nesta quinta-feira, Pelé diz que teve de passar por nova operação em dezembro do ano passado, nos Estados Unidos, para corrigir o erro na implantação de uma prótese entre o fêmur e a bacia. "Segundo os médicos que me analisaram, teve um erro na técnica dos médicos brasileiros. Eu tinha um problema na resistência e a dor não passava de jeito nenhum", contou o Rei.