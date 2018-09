Hospitalizado, Bruno Silva passa bem e exames descartam lesão

Exames clínicos no volante Bruno Silva, do Vasco, não indicaram nenhuma lesão sofrida pelo jogador, que neste sábado foi substituído de partida contra o Flamengo, em Brasília, após choque de cabeças sofrido com o companheiro Luiz Gustavo. De ambulância, o meio-campista saiu do gramado e foi conduzido a um hospital nos arredores do Estádio Mané Garrincha.

Bruno Silva está em companhia dos médicos do Vasco, Marcos Teixeira e Rodrigo Furtado, e a expectativa é de que ele tenha alta ainda neste domingo. Havia o temor de que o vascaíno tivesse sofrido algum tipo de lesão cervical, possibilidade que foi descartada.

"O atleta Bruno Silva sofreu uma concussão com perda da consciência, evoluindo com intensa cefaleia e dor na perna direita. Foram feitos diversos exames, entre eles tomografia computadorizada, e está descartada qualquer lesão. Permanecerá esta noite, em Brasília, em observação hospitalar, acompanhado por mim. Provavelmente terá alta neste domingo", afirmou o médico Marcos Teixeira.

Vasco e Flamengo empataram por 1 a 1 neste sábado. Após 24 jogos disputados, o time vascaíno, que não vence há cinco partidas, tem 25 pontos e ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.