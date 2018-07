Hotéis sul-africanos perdem 300 mil reservas a menos de 2 meses da Copa A menos de 60 dias para o começo da Copa do Mundo, a agência Match, escolhida pela Fifa para oferecer pacotes turísticos aos torcedores, devolveu 300 mil diárias reservadas em hotéis, em mais um duro golpe para as expectativas econômicas do setor hoteleiro sul-africano.