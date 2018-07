Hotel nega ter recebido queixa de furto por parte da seleção da Espanha

SÃO PAULO - A assessoria de comunicação do Brazil Hospitality Group, grupo que administra o hotel Golden Tulip, do Recife, divulgou nota a respeito da denúncia de furto de dinheiro feita por alguns jogadores da seleção espanhola, que se hospedou no hotel durante a estada da delegação na capital pernambucana. De acordo com a nota, o hotel não recebeu nenhuma denúncia do ocorrido por parte dos espanhóis, sabendo do fato através das informações divulgadas pela imprensa.

CONFIRA A NOTA

"Em relação a notícia que foi divulgada por veículo de comunicação da Espanha sobre suposto 'furto' de dinheiro de jogadores da Seleção da Espanha, durante estada no Hotel Golden Tulip Recife Palace, vimos a público informar que soubemos do fato pela imprensa.

O hotel não recebeu queixa alguma da equipe da Espanha sobre esse ou qualquer outro incidente; ao contrário, o Golden Tulip Recife Palace recebeu diversos elogios e cumprimentos pelo atendimento exclusivo e dedicação integral de seus colaboradores.

Por fim, continuaremos à disposição para eventuais esclarecimentos."