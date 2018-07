Hotel vira 'consulado informal' do Japão

A torcida grega viajou a Natal em número relativamente pequeno para o jogo de ontem contra o Japão. Os japoneses, em compensação, chegaram em número suficiente para que um dos hotéis da cidade virasse uma espécie de "consulado informal".

Hospedando cerca de uma centena deles, o hotel Esmeralda, na praia turística de Ponta Negra, tem bandeiras japonesas e faixas de incentivo ao time em quase todas as sacadas de uma ala. Na piscina, torcedores acompanham animados uma aula de hidroginástica.

No saguão da recepção, uma mesa separada atende os turistas do Japão, com placas escritas no idioma e tradutores de plantão. Organização de passeios às dunas e a praias mais distantes, dicas e até tubos de repelente de insetos e protetor solar estão à disposição.

Uma das tradutoras contratadas pelo grupo, Arianna Yamada, de 18 anos, nasceu e viveu na cidade japonesa de Nagoya até os 10, mas veio para o interior de São Paulo e aprendeu português. Filha de mãe brasileira e pai japonês, Arianna auxilia os torcedores a se localizarem, facilita a comunicação com os funcionários do hotel e orienta os japoneses ao contratarem excursões, entre outras tarefas.

O calor e o cansaço pela distância da viagem são os maiores incômodos, principalmente para os mais idosos do grupo, segundo a tradutora. Também houve temor com as notícias de protestos e violência no país. As manifestações de junho do ano passado e os protestos do início deste ano preocuparam muito.

Em Natal, no entanto, o clima tem sido calmo, com exceção dos problemas causados pela chuva intensa da semana passada, que fizeram a prefeitura decretar estado de calamidade.

Mais tranquilos e menos "festeiros" do que os mexicanos, os japoneses também não têm dado trabalho à equipe do hotel, de acordo com funcionários. Discretos, os torcedores destoam do clima mais alegre e barulhento que os visitantes de México e Estados Unidos promoveram em Natal.

No estádio, a discrição japonesa deu espaço a uma festa muito grande com tambores, torcedores fantasiados, maquiagens típicas e até um turista fantasiado de Monte Fuji que circulava pelo entorno da Arena das Dunas.

Em grupo, eles chegavam ao estádio ensaiando seus cantos de arquibancada e pedindo para tirar fotos com brasileiros, gregos e até mesmo com policiais .

Dentro da Arena, a torcida foi esmagadora maioria e empurrou o quanto pode os comandados de Zaccheroni.

O tom cordial, no entanto, permanecia. Uma das faixas levadas ao estádio potiguar tinha frases agradecendo pela solidariedade do povo brasileiro nos esforços de resgate e auxílio após o tsunami de 2011 no Japão.