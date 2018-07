Howard Webb apitará final da Liga dos Campeões

O juiz terá os ingleses Michael Mullarkey e Darren Cann como seu assistentes. O trio de árbitros também foi selecionado para apitar na Copa do Mundo da África do Sul, que começará a ser disputada no dia 11 de junho.

Esta é a primeira vez que Webb foi escolhido para apitar a decisão da Liga dos Campeões. O inglês é árbitro internacional desde 2005, mas clubes de seu país sempre participaram da final da competição europeia nos últimos anos, o que o impedia de apitar os jogos decisivos.