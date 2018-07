Höwedes vira dúvida no Schalke 04 para a estreia contra o Chelsea

Titular da seleção alemã campeã do mundo no Brasil, o lateral Benedikt Höwedes virou dúvida para a estreia do Schalke na Liga dos Campeões, contra o Chelsea, do técnico José Mourinho, nesta quarta-feira.

Capitão do time, Höwedes sofreu uma ruptura parcial do tendão do quadril e já desfalcara a equipe no duelo contra o Borussia Moenchengladbach, sábado, em rodada do Campeonato Alemão.

Por conta do problema físico, o lateral não viajou com a delegação do Schalke para Londres para poder realizar exames em Gelsenkirchen. Mas deve se juntar ao grupo ainda nesta terça, sem, contudo, saber se terá condições de entrar em campo.

Se não puder jogar, o capitão será o terceiro desfalque do time alemão na estreia. Os zagueiros Felipe Santana, ex-Figueirense, e Joel Matip são baixas certas para a partida em Londres. O Grupo G da Liga dos Campeões tem ainda o Sporting, de Portugal, e o Maribor, da Eslovênia.