Huachipato é o rival do São Paulo nas oitavas da Copa Sul-Americana

O São Paulo conheceu nesta quarta-feira o seu próximo adversário na Copa Sul-Americana. Depois de passar pelo Criciúma na fase nacional da competição, o time paulista enfrentará agora o Huachipato, do Chile, nas oitavas de final. Nesta quarta-feira, o clube chileno conseguiu a classificação ao passar pela segunda fase internacional.

A vaga para enfrentar o São Paulo veio nesta quarta, mesmo com uma derrota por 1 a 0 para a Universidad Católica, do Equador, em jogo realizado na cidade de Quito. Na ida, no Chile, o Huachipato havia vencido por 2 a 0. Antes, na primeira fase, os chilenos eliminaram o San José, da Bolívia, com duas vitórias.

Nas oitavas de final, por ordem de sorteio, o São Paulo terá que jogar a partida de ida no estádio do Morumbi, em São Paulo, provavelmente no dia 1º ou 2 de outubro. A volta, em 15 ou 16 do mesmo mês, será na cidade de Talcahuano, no Chile. Quem passar, pegará nas quartas o vencedor do duelo entre Goiás contra quem avançar do confronto entre Emelec, do Equador, e River Plate, do Uruguai.

O Huachipato não é um desconhecido para o futebol brasileiro. No ano passado, o time chileno participou da Copa Libertadores e ficou no mesmo grupo de Fluminense e Grêmio. Os dois clubes do Brasil avançaram, mas o rival do São Paulo ganhou uma (em Porto Alegre) e empatou outra com a equipe gaúcha, e empatou no Rio e perdeu em casa para os cariocas.