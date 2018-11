Huddersfield bate Fulham e deixa lanterna do Inglês nas mãos do rival

No confronto de desesperados pelo fechamento da 11.ª rodada do Campeonato Inglês, o então lanterna Huddersfield derrotou o Fulham por 1 a 0, em casa, e deixou a última colocação justamente nas mãos do adversário desta segunda-feira.

Esta foi apenas a primeira vitória do Huddersfield na competição, após três empates e sete derrotas nas rodadas iniciais. São seis pontos para a equipe, que já sonha em deixar a zona de rebaixamento diante do West Ham, neste sábado, em casa.

Já o lanterna Fulham somou a oitava derrota em 11 partidas, a sexta consecutiva, e parou nos cinco pontos, perdendo no saldo de gols para o Cardiff. No próximo domingo, a equipe terá a difícil missão de encarar o Liverpool, fora de casa.

Nesta sexta, o Huddersfield foi superior no primeiro tempo e chegou ao gol da vitória aos 28 minutos. Schindler aproveitou cruzamento da esquerda e finalizou de cabeça para a rede. A arbitragem, porém, deu gol contra de Fosu-Mensah, que subiu na disputa com o adversário.