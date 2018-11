Huddersfield derrota o Wolverhampton e deixa a zona de rebaixamento do Inglês

O Huddersfield está fora da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Neste domingo, com gols marcados pelo australiano Aaron Mooy, o time derrotou o Wolverhampton por 2 a 0, fora de casa, no Molineux Stadium, no duelo válido pela 13ª rodada do torneio nacional.

A derrota ampliou o momento ruim do Wolverhampton, que completou a quinta partida seguida sem vitória na competição, com apenas um ponto somado nesses compromissos. Assim, agora é apenas o 11º colocado, com 16 pontos. Já o Huddersfield ascendeu para o 14º lugar, com dez pontos.

Mooy, que havia passado em branco nos compromissos anteriores do time nesta edição do Inglês, abriu o caminho para a vitória com o gol marcado aos seis minutos do primeiro tempo. E o atacante da seleção australiana ampliou o placar aos 29 da etapa final.

Em busca da reabilitação, o Wolverhampton voltará a jogar pelo Inglês na próxima sexta-feira, quando visitará o Cardiff. No dia seguinte, o Huddersfield será mandante diante do Brighton.

A 13ª rodada do Inglês será concluída com o duelo entre Burnley e Newcastle na segunda-feira.