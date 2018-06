Huddersfield renova com técnico alemão após garantir permanência na elite inglesa

Depois de ter garantido a sua permanência na elite do futebol da Inglaterra na última temporada europeia, o Huddersfield Town anunciou oficialmente nesta quarta-feira que renovou o contrato do técnico David Wagner e dos dois seus assistentes até 2021.

O treinador alemão, além de Christoph Buehler e Andrew Hughes, assinaram acordo para dirigir o time por mais três temporadas depois de a equipe terminar o último Campeonato Inglês na 16ª posição, com 37 pontos, apenas quatro à frente do Swansea, o 18º e primeiro da tabela entre os também rebaixados Stoke City e West Bromwich, respectivos penúltimo e último colocados.

Ex-técnico do time B do Borussia Dortmund, David Wagner foi contratado inicialmente pelo Huddersfield em 2005, quando ajudou a equipe a permanecer na segunda divisão inglesa antes de garantir o acesso à elite nacional em 2017. Naquela ocasião, ele ajudou o clube a voltar à Premier League depois de o time amargar uma longa ausência de 45 anos da principal competição do país.

"Alcançamos algumas coisas incríveis juntos em dois anos e meio e agora estamos empolgados com o futuro", afirmou Wagner, ao festejar a renovação do seu contrato e a dos membros de sua comissão técnica, por meio de declarações divulgadas nesta quarta-feira pelo site oficial do Huddersfield.