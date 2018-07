Hudson aprova ano no São Paulo e vibra com sequência de jogos

Hudson chegou ao São Paulo credenciado por um bom Campeonato Paulista com o Botafogo - foi escolhido o melhor volante da competição -, mas demorou para engrenar. Com trabalho e persistência, porém, acaba a temporada como titular e prestigiado por Muricy Ramalho.

Em entrevista coletiva, o jogador analisou a sua temporada individualmente e acredita que o saldo é extremamente positivo. A coroação, porém, só virá mesmo com o título da Copa Sul-Americana. "Acho que foi um bom ano, eu demorei para ter um pouco de sequência, mas as chances vieram e consegui mostrar o meu trabalho e agora estou bem adaptado", ponderou.

Curiosamente, Hudson ganhou mais oportunidades jogando improvisado na lateral direita do que na sua posição de origem. Mesmo sem nunca ter jogado no setor antes, acredita que deu conta do recado e até se confunde na hora de dizer onde acha que seu rendimento foi melhor.

"É difícil falar porque eu tive mais sequência jogando na lateral, joguei menos no meio. Mas tentei fazer o meu melhor sempre que fui solicitado e espero dar continuidade", disse.