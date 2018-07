Hudson convoca torcida para São Paulo tentar recuperar recorde de público

Na vitória por 4 a 0 sobre o Toluca, do México, há duas semanas, o Morumbi recebeu 53,2 mil torcedores, número inferior aos 60 mil no Maracanã para a decisão no último domingo. "Fiquei sabendo que bateram nosso recorde, mas a torcida do São Paulo não vai deixar assim não. Vai ser no Morumbi o recorde de público, na quarta-feira", comentou Hudson.

O São Paulo anunciou no domingo que todos os ingressos foram vendidos para a partida. Da carga total de 64,6 mil bilhetes, os 50,9 mil destinados à comercialização estavam esgotados antes mesmo da abertura da bilheteria. Restavam apenas entradas para os camarotes e também para o setor de cadeiras cativas, que não vai à venda.

"Jogar no Morumbi representa muito para a gente. É uma forma de motivação extra, que nos empurra o tempo todo e intimida o adversário. Morumbi é grande, apesar da distância para o campo, 60 mil pessoas fazem a diferença", disse o jogador. No ano o São Paulo disputou quatro partidas no estádio, com quatro vitórias (Oeste, Trujillanos, River Plate e Toluca).