Hudson crê em reação do São Paulo em 2015: 'O melhor está por vir'

A fase de transição em que o São Paulo se encontra, à espera de um novo técnico, pode até deixar a torcida insegura, mas não abala um dos jogadores do elenco que mais tem se destacado nas partidas anteriores. Volante de origem e lateral ou meia em casos de necessidade, Hudson afirma que o time terá momentos melhores em 2015.

"O melhor está por vir. Vamos para jogos que podem nos dar muita confiança. A equipe pode pegar outra cara e embalar daqui para frente", explicou o volante nesta quinta-feira, um dia depois de viver uma partida inesquecível. Como capitão do São Paulo, marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre a Portuguesa.

Para o jogador, a sequência de partidas decisivas vai dar ao elenco uma resposta positiva para sair da crise. "Você vencendo uma partida importante como a de sábado, garante a classificação e vai dar mais confiança para jogar no Uruguai (pela Libertadores)", disse Hudson, ao mencionar a partida contra o Red Bull, pelo Campeonato Paulista, no sábado, e o Danubio, na quarta, pela Libertadores.

O mês de abril marca ainda o primeiro aniversário de Hudson no clube. O reconhecimento da boa fase veio com a chance de ser o capitão do time contra a Portuguesa, em partida em que o São Paulo poupou titulares, como o goleiro Rogério Ceni. "A palavra que usei no vestiário para os meninos era a necessidade de vencer. Passei ânimo para a equipe ter força para buscar o resultado positivo e para o time se juntar mais. E demonstramos que não falta companheirismo", contou.