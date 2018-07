Hudson deixa treino de maca e vira dúvida para encarar o Palmeiras

O Cruzeiro pode ter um desfalque importante para o duelo contra o Palmeiras, nesta segunda-feira, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Hudson deixou o gramado da Toca da Raposa de maca e chorando, depois de uma dividida no treino realizado nesta sexta.

A gravidade da lesão sofrida pelo volante não foi confirmada pelo clube, que aguarda o resultado dos exames médicos. Fora do campo, o jogador se queixava de dores na coxa e é dúvida para o duelo no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

"Não conversamos, precisamos de uma avaliação um pouco maior. Abriu a passada para bloquear a bola e pelo sintoma é uma possibilidade de lesão no adutor", afirmou o técnico Mano Menezes. Hudson se contundiu ao tentar driblar o meia Thiago Neves.

Caso não possa contar com o volante, o treinador da equipe celeste já tem um plano em mente. "Perder jogadores é difícil, mas se tem um setor que temos tranquilidade para substituir é o de volantes, todos eles entraram sempre muito bem. Não temos preocupação, a não ser o sentimento de perda", disse o comandante, indicando ainda que deve escolher entre Lucas Romero e Lucas Silva para ocupar a vaga.

Com 47 pontos, o Cruzeiro ocupa a quinta colocação no Brasileirão e já tem a vaga garantida na Copa Libertadores de 2018, já que conquistou o título da Copa do Brasil.