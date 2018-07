Hudson desfalca o São Paulo nas próximas rodadas

O volante e capitão Hudson, do São Paulo, está fora do time por tempo indeterminado. Submetido a exames médicos nesta segunda-feira, o jogador tem um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, sofrido no último domingo, na derrota por 2 a 1 para o Inter, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Pelos próximos dias ele vai passar no departamento médico, em trabalhos de fisioterapia.

Hudson já é desfalque certo para quarta-feira, contra o Coritiba, no Couto Pereira. O técnico Edgardo Bauza conta pelo menos com dois retornos para amenizar a ausência do capitão. Thiago Mendes, recuperado de pancada na coxa, e João Schmidt, livre de lesão no joelho direito, estão preparados para voltar ao time. Outra opção é de Wesley, que fui titular contra o Inter.

O atacante Calleri se queixava de dores na coxa esquerda, mas após nos exames, os médicos do clube não detectaram problemas graves. O argentino tem apenas desconforto muscular e iniciou trabalho de fisioterapia no departamento médico para tentar se recuperar. Caso não atue contra o Coritiba, o artilheiro do time no ano com 12 gols deve retornar no domingo, no clássico com o Palmeiras.