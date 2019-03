Hudson deve continuar na lateral-direita e promete treinar cruzamentos

Capitão do São Paulo na vitória sobre o Ituano, o volante Hudson comemorou a boa atuação como lateral-direito do time. Ele foi escalado pelo técnico Vagner Mancini na posição para tentar dar um poder defensivo maior no setor, justamente por onde ataque o jovem Martinelli, revelação do time de Itu e que fez fazendo um ótimo Campeonato Paulista.

Na vitória por 2 a 1, que deixou o São Paulo a um empate das semifinais do Estadual, Hudson conseguiu bem na marcação e ainda apoiou o time, chegando inclusive a mandar uma bola na trave. "Para mim não é novidade jogar na lateral, eu me sinto bem jogando ali. Na verdade sou grato ao Milton Cruz e ao Muricy, porque em 2014 na lateral-direita tive uma sequência e renovei contrato", disse, em entrevista ao SporTV.

Hudson sabe que os titulares de marcação no meio de campo foram Luan e Liziero, que fizeram uma ótima partida contra o Ituano. Por isso, já se coloca à disposição para ajudar na lateral sempre que for necessário. "Não tenho vaidade e sempre vou procurar ajudar. Se o Mancini ou o Cuca acharem que vou render melhor na lateral, vou treinar cruzamento e outras coisas que são do dia a dia para dar o meu melhor", comentou.

O volante renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2021. Ele tem liderança sobre seus companheiros e costuma vestir a tarja de capitão quando Hernanes não está. Agora, ele deve mais uma vez atuar na lateral-direita para a partida desta quarta-feira, às 19h15, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Como venceu a primeira partida por 2 a 1, basta um empate para o tricolor passar às semifinais do Paulistão.