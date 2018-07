Hudson deve ser a novidade do São Paulo para jogo contra o Atlético-PR

SÃO PAULO - O volante Hudson deve ser a novidade do São Paulo para o jogo da próxima quarta-feira contra o Atlético-PR em Uberlândia. Muricy Ramalho afirmou que o jogador, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, é á o mais provável substituto de Maicon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Depois da vitória de sábado por 1 a 0 sobre o Grêmio, o treinador destacou que Hudson tem as mesmas características do titular da posição. "O Maicon sempre rouba muitas bolas. Mas o Hudson foi o líder nesse quesito no Campeonato Paulista e também sabe sair bem para o jogo."

O volante de 26 anos foi contratado pelo clube em abril e até agora não atuou como titular. Nas poucas oportunidades que teve, entrou em três partidas no decorrer do segundo tempo (Cruzeiro, Flamengo e Fluminense) para ajudar o sistema defensivo.

A entrada de Hudson deve ser a única mudança no time. Muricy já adiantou que se nem depois da goleada sofrida para o Fluminense alterou a escalação, não será agora que vai mudar de ideia. "Preciso sempre dar confiança para o time. Mudar a escalação a toda hora passa para os jogadores a responsabilidade pelos resultados", explicou.