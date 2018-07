Hudson é apresentado no São Paulo e diz 'pensar alto'

SÃO PAULO - Contratado após se destacar como um dos principais volantes do Campeonato Paulista, Hudson foi apresentado pelo São Paulo nesta terça-feira prometendo a mesma dedicação que fez a equipe tirá-lo do Botafogo de Ribeirão Preto, onde chamou a atenção de diversos clubes.

Deixando a modéstia de lado, o jogador - que herdou a camisa 25 de Fabrício, afastado pela comissão técnica do São Paulo - admitiu que esperava ser procurado após a boa campanha na equipe de Ribeirão Preto, onde roubou 63 bolas em 14 jogos, melhor índice da competição.

"Quando a gente trabalha firme, os resultados dentro de campo vêm. E eu esperei sim (ser procurado), sei que pode parecer difícil um jogador sair do clube do interior e ir para o grande, a gente tem que pensar alto e eu pensei alto", disse.

Hudson também prometeu dedicação e entrega em campo sempre que tiver oportunidade. A princípio ele chega para brigar por vaga com Maicon, já que Souza é apontado como titular absoluto. O volante disse que a passagem por clubes menores foi fundamental para que ele amadurecesse.

"(O São Paulo) Fez bem (em me contratar) porque contratou um homem com caráter, responsabilidade e que dará a vida a cada jogo. Jogarei todo jogo como se fosse o último e valorizarei cada instante. Passei por clubes menores, salários atrasados, e isso me fez evoluir como homem e como profissional."

Hudson, de 26 anos, assinou contrato com o São Paulo até dezembro, mas com a possibilidade de estender o seu acordo por mais duas temporadas, com condições que já estão definidas.