Hudson e Calleri são dúvidas no São Paulo para quarta

O volante Hudson e o atacante Calleri podem ficar fora do jogo do São Paulo na próxima quarta-feira, contra o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois deixaram o Morumbi neste domingo, após derrota por 2 a 1 para o Internacional, com dores musculares e, segundo o técnico Edgardo Bauza, são preocupações para a montagem da equipe.

"Hudson já estavam machucado. Calleri também terminou o jogo mal. Espero que não seja nada. Vamos tentar dar o melhor pra recuperar", afirmou o argentino. O volante tem sentido dores na coxa esquerda há algum tempo e deixou o estádio mancando. O atacante sofre com dores na coxa direita e pode ficar fora da partida em Curitiba.

Se Hudson não se recuperar, Bauza conta com os retornos de João Schmidt e Thiago Mendes. O primeiro teve lesão no joelho direito na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, em abril, e só na última semana retomou os trabalho no campo. Já o segundo não atuou contra o Inter, no domingo, por ter levado uma pancada na coxa esquerda na última quarta-feira, no duelo com o Atlético-MG, pela Copa Libertadores.

Calleri pode ser substituído por Alan Kardec, ou Centurión caso não se recupere. O setor ofensivo deve continuar desfalcado na quarta pelo meia Michel Bastos, com lesão na coxa direita. O São Paulo contratou Ytalo, ex-Audax, na última semana e aguarda a regularização dele para poder promover a estreia do reforço.