Hudson é dúvida e Aguirre pensa em solução para ausência de Nenê contra o Inter

O São Paulo tem pelo menos dois desfalques garantidos para o duelo da próxima terça contra o Internacional, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Nenê e o zagueiro Bruno Alves receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática

Além deles, o volante Hudson precisou sair de campo na derrota para o Palmeiras por 3 a 1 por causa de dores na coxa esquerda. É dúvida para o duelo contra o Inter. No Allianz Parque, foi substituído por Petros.

Arboleda é o favorito para substituir o zagueiro tricolor. No meio-campo, Aguirre adiantou que terá de definir um substituto. "Coloquei em campo contra o Palmeiras o que achei que tinha de melhor para este jogo. Mas num Campeonato com uma sequência de jogos como o Brasileiro, é preciso ter mais jogadores prontos, não só onze. Não posso ter um time ideal apenas. Não teremos Nenê, então preciso resolver isso rapidamente."

Aguirre disse que a derrota diante dos rivais não desmerece o momento e os avanços no São Paulo "Não tem muito o que dizer. Perdemos, e vínhamos em sequência de vitória. Não podemos deixar de valorizar as coisas boas do time, a entrega dos jogadores, a intenção de jogar e que estamos em posição boa na tabela. Temos de ganhar o próximo jogo e estar onde queremos, lá em cima, nos ocupar do próximo jogo."

O treinador garantiu que ajustes serão necessários no time. "Obviamente, teve erros que não gostei e vou mostrar para os jogadores. Temos de melhorar, como também quando ganhamos. Não penso que o São Paulo era espetacular em fase de vitórias nem que estamos mal porque perdemos um jogo."