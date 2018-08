Hudson é relacionado por Aguirre, mas é dúvida no São Paulo para domingo

O volante Hudson está relacionado no São Paulo para enfrentar o Ceará, neste domingo, às 11 horas, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recupera de dores no joelho direito devido a um trauma sofrido durante o empate por 1 a 1 com o Paraná, na última quarta-feira. Ele está concentrado, mas segue como dúvida na partida.

Além de Hudson, o técnico Diego Aguirre voltará a contar com Régis. Depois de ser afastado em decorrência de problemas pessoais e ficar dois meses fora, o lateral-direito está à disposição. Ele vai ficar como opção no banco de reservas, pois Bruno Peres vem sendo titular na posição desde a saída de Éder Militão, negociado com o Porto.

Em compensação, o São Paulo não poderá contar com Liziero. O volante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será desfalque na partida. Assim, Luan deve ganhar uma nova oportunidade no time de Aguirre.

A expectativa é de casa cheia na manhã deste domingo. O São Paulo anunciou a venda antecipada de 56 mil ingressos. Só restam entradas para camarotes e cadeiras cativas, sendo que, em ambos os casos, a comercialização é feita apenas pela internet. O maior público do São Paulo no ano foi registrado contra o Corinthians, quando 58.624 pessoas estiveram no Morumbi.

Confira a lista com os atletas relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno Peres, Edimar, Reinaldo e Régis.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei e Luan.

Meias: Everton, Everton Felipe, Nene e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo, Rojas e Tréllez.