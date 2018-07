Hudson e Renan Ribeiro voltam aos relacionados no São Paulo

Dois prováveis reservas são as novidades entre os relacionados no São Paulo para o jogo desta quarta-feira contra o Vasco, no Rio, pela Copa do Brasil. O volante Hudson e o goleiro Renan Ribeiro voltaram a aparecer na lista de 19 atletas divulgada nesta terça-feira pelo técnico Juan Carlos Osorio.

Recuperado de dores musculares que o tiraram dos últimos cinco jogos, o volante Hudson volta a ficar à disposição e retornou a treinar nesta semana com o elenco. Renan Ribeiro cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão no Campeonato Brasileiro, no clássico contra o Palmeiras (1 a 1), e fica como reserva de Rogério Ceni.

O atacante Alan Kardec continua fora do time para recuperar a forma física depois de ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. Além dele, são desfalques Luiz Eduardo (edema ósseo no joelho esquerdo), Luis Fabiano (trauma na articulação do esterno com a costela), Breno (tendinite no joelho direito), Michel Bastos (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), além de Rogério (não pode atuar na competição por ter defendido o Vitória).

Na partida de ida, no Morumbi, o São Paulo ganhou por 3 a 0. A vantagem dá ao time o direito de poder perder por até dois de diferença que sairá classificado do Maracanã para pegar o vencedor do confronto entre Santos e Figueirense.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno, Matheus Reis, Auro, Carlinhos e Reinaldo

Zagueiros: Edson Silva, Lucão, Rodrigo Caio e Lyanco

Volantes: Wesley, Thiago Mendes e Hudson

Meias: Paulo Henrique Ganso e Wilder

Atacantes: Alexandre Pato, Murilo e Centurión