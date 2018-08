Hudson e Rodrigo Caio não treinam e podem desfalcar o São Paulo

O volante Hudson e o zagueiro Rodrigo Caio não participaram do treino do São Paulo nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, e podem desfalcar a equipe contra o Fluminense, domingo, às 16h, no Morumbi, pela 22.ª rodada do Campeonato do Brasileiro. Hudson ficou no Reffis para tratar de dores no joelho direito. Rodrigo Caio também se recupera de dores no joelho, após sofrer uma pancada em jogo-treino com o Nacional na segunda-feira.

Já o volante Liziero retornou aos treinamentos após ser liberado para viajar à Europa para tirar passaporte italiano e participou normalmente da atividade. Suspenso contra o Ceará, no último fim de semana, ele deverá ser titular diante do Fluminense já que Jucilei está suspenso e Hudson não está 100% fisicamente.

O meia Nenê sofreu uma pancada durante o treino e deu um susto nos companheiros ao ficar no chão reclamando de dores. O camisa 10, que terá de cumprir suspensão contra o Flu, no entanto, logo retornou à atividade.

O São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro com 45 pontos, três a mais do que o vice-líder Internacional. No domingo, são esperados mais de 50 mil torcedores no Morumbi.