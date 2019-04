Hudson festeja vitória são-paulina: 'Era obrigação fazer os três pontos'

O volante Hudson, do São Paulo, elogiou neste sábado a postura e atuação do time na vitória sobre o Botafogo, por 2 a 0, no Morumbi, na estreia do Campeonato Brasileiro. O autor do segundo gol da equipe afirmou que o resultado foi fundamental para dar confiança a um elenco que está em formação e que contou no jogo com a estreia de três reforços.

"Foi importantíssima essa vitória. A gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro. Era obrigação fazer os três pontos dentro de casa. A gente tem uma boa equipe, fez um bom jogo", disse Hudson ao canal Premiére. O São Paulo chegou ao resultado com um gol de Everton, no primeiro tempo, e outro do próprio Hudson, marcado aos 37 minutos do segundo tempo.

Para o jogador do São Paulo, a vitória por 2 a 0 será fundamental para a campanha do time. "O resultado dá confiança para a equipe. Temos de pensar lá na frente, buscando melhorar. A proposta de jogo do Botafogo foi interessante e nos dificultou bastante", comentou. A equipe contou na partida com as estreias de Pato e Tchê Tchê, além de Vitor Bueno, que entrou nos minutos finais.

O próximo compromisso do São Paulo será na quarta-feira, contra o Goiás, no Serra Dourada, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo, retorna a campo na quinta-feira, quando vai receber o Bahia, no Engenhão.