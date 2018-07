Hudson fortalecerá marcação do São Paulo, diz Souza

SÃO PAULO - A suspensão de Maicon para a partida contra o Atlético-PR abre a possibilidade para que Hudson, contratado após se destacar pelo Botafogo no Campeonato Paulista, comece jogando como titular pela primeira vez desde sua chegada ao São Paulo. Melhor ladrão de bolas do Estadual - foram 63 desarmes -, o jogador tem características diferentes do titular, que se destaca mais pela cadência no setor.

Para Souza, o outro responsável pela marcação no meio, a alteração deixa o time com uma sustentação defensiva maior embora, reconheça que a saída de bola deve cair já que Hudson tem características de marcação e não possui a mesma qualidade de Maicon para fazer a bola rodar.

"Ele não tem tanta ofensividade como o Maicon e por isso perdemos um pouco na saída de bola, mas ganhamos na marcação. Vai entrar para ajudar, o Maicon é uma perda grande pela saída de bola que ele tem, mas é uma característica muito específica dele, nenhum dos volantes tem a qualidade dele no passe. Ganhamos na marcação porque o Hudson fica mais plantado. Não muda muita coisa", analisou.

Será o primeiro jogo fora de casa depois de o São Paulo ser atropelado pelo Fluminense por 5 a 2 no Maracanã. Depois de se reabilitar no fim de semana ao bater o Grêmio por 1 a 0 no Morumbi, Souza espera que o time tenha aprendido a lição e não relaxe até o apito final.

"Foi um jogo atípico, tivemos chances para ampliar e no segundo tempo relaxamos. Temos que pegar aquele primeiro tempo e levar o segundo tempo como aprendizado. Mas levar uma goleada e vencer o segundo colocado não é para qualquer um, não é todo mundo que vai ganhar do Grêmio em casa e isso é muito bom", afirmou.

Hudson deve ser a única novidade na equipe para o jogo no Parque do Sabiá, em Uberlândia, onde o Atlético escolheu mandar o jogo. Dessa forma o São Paulo deve ter Rogério Ceni, Douglas, Lucão, Antonio Carlos e Reinaldo; Souza, Hudson e Ganso; Pato, Osvaldo e Luis Fabiano. O São Paulo é o sétimo colocado no Brasileiro com 12 pontos em sete jogos. O Cruzeiro lidera com 16.