Hudson lamenta 'bobeada' do Fluminense e mantém foco do time na Copa do Brasil

O Fluminense voltou para casa sem vencer no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, pela 11.ª rodada, o time carioca acabou superado pelo Sport por 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Capitão da equipe no duelo, o volante Hudson lamentou o resultado e acredita que poderia ter saído com pontos.

"A gente deu uma bobeada no início, tomou o gol, mas acredito que o Fluminense buscou o melhor resultado não só no segundo tempo. Tivemos chance de sair com um resultado melhor", comentou o meio-campista.

O time carioca teve um início devagar e viu o adversário dominar completamente o primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense se organizou, chegou a ter 73% de posse de bola e passou a ameaçar o goleiro Luan Polli, que fez três boas defesas para garantir o resultado.

Apesar de lamentar a derrota, o capitão garantiu o foco da equipe na partida contra o Atlético Goianiense, nesta quinta-feira, em Goiânia, pela rodada de volta da quarta fase da Copa do Brasil. No primeiro duelo, o Fluminense venceu por 1 a 0. Agora joga pelo empate e se perder por um gol de diferença vai levar a definição da vaga às oitavas de final para a disputa de pênaltis.

"Merecíamos um resultado melhor aqui, mas agora é corrigir os erros. Temos uma decisão importante na quinta-feira e vamos buscar essa vaga", completou Hudson.