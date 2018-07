Hudson renova e fica no São Paulo por mais três temporadas

Novo curinga do técnico Muricy Ramalho, utilizado como reserva dos volantes e também na lateral direita, Hudson renovou seu contrato com o São Paulo até dezembro de 2017. O jogador assinou o novo acordo na noite de sexta-feira, no CT da Barra Funda, e ganha um ânimo a mais para ser titular do time neste sábado, no Morumbi, contra o Bahia.

Aos 26 anos, Hudson fez um bom Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto, se destacando como principal ladrão de bolas da competição. Anunciado no começo de abril, assinou contrato apenas até o fim do ano. Agora, renovou por mais três temporadas.

"É a minha realização profissional. Claro, sei que a caminhada é muito longa, mas assinar mais três anos de contrato com o clube me deixa muito feliz. Quero fazer história e conquistar títulos aqui. Sei que foi apenas o primeiro degrau de uma longa escada que quero subir para vencer no São Paulo", festejou.

Depois da chegada dele, o São Paulo até liberou Wellington para o Internacional. Aos poucos o volante foi ganhando espaço para ser o reserva direto de Denilson. Também quando Souza está fora, agora é Hudson quem joga.

Com a saída de Douglas e a lesão de Paulo Miranda, o volante passou a ser improvisado na lateral direita, agradando. Neste sábado, será titular pelo lado do campo porque Paulo Miranda está com dores na coxa.

"O São Paulo é um clube que dispensa comentários. Não só pela estrutura e profissionalização do trabalho, mas pelo grupo que tem. O elenco é muito bom e fez com que o time conseguisse essa crescente na temporada. No Brasil, não vejo lugar melhor do que no São Paulo", afirmou Hudson, que ganhou contrato longo após fazer apenas 14 jogos pelo clube.