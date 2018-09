Hudson revela cansaço do São Paulo no 2º tempo e admite decepção com empate

O São Paulo cansou na segunda etapa e permitiu o empate do América-MG por 1 a 1, neste sábado, no estádio do Morumbi, pela 26ª rodada do Brasileirão. A revelação foi feita pelo volante Hudson, ainda no gramado, logo após a partida que pode derrubar o time paulista da liderança da tabela.

"Sentimos o ritmo. O América veio sem atacante na primeira etapa e forçou que a gente buscasse muito o jogo para encontrar espaços. Isso desgastou a gente", afirmou o jogador, que demonstrou decepção com a atuação da equipe.

"Estivemos abaixo. Contávamos com os três pontos. Foi um resultado extremamente ruim para nós. O América conseguiu nos segurar", disse o são-paulino, bastante chateado.

Hudson cobrou que a equipe agora vai precisar buscar os pontos perdidos em casa nos jogos fora do Morumbi. "Não tem jeito. Precisamos recuperar este prejuízo. E rápido."

O São Paulo soma 51 pontos e pode ser ultrapassado pelo Internacional, que joga neste domingo com o Corinthians, em Itaquera. Outro rival que pode encostar na classificação é o Palmeiras, que tem 47 pontos, e enfrenta o Sport, no Recife, no mesmo dia.