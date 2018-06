Hudson sai na frente em disputa por vaga de Petros contra o CSA

O volante Hudson, do São Paulo, foi testado no lugar de Petros nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e sai na frente na disputa pela vaga do titular para o jogo contra o CSA, na próxima quarta em Maceió, pela 2ª fase da Copa do Brasil. Petros cumprirá o último jogo de suspensão de seu gancho por ter sido expulso na última rodada do Brasileirão do ano passado.

+ São Paulo volta a conversar com o Santos por lateral Victor Ferraz

Petros foi poupado da atividade desta sexta por casa de uma amigdalite. Sem ele, o técnico Dorival Junior armou o time com Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Marcos Guilherme, Cueva e Diego Souza.

Outra opção para o lugar de Petros no São Paulo é Araruna, que já teve chance de subtituir o titular no duelo da 1ª fase do torneio nacional, contra o Madureira, em Londrina, quando o time venceu por 1 a 0. Já Hudson fez sua reestreia pelo São Paulo na última quarta, diante do Bragantino.

A atividade em campo reduzido desta sexta foi a primeira no gramado para os titulares do São Paulo no jogo contra o Bragantino. Os reservas já tinham trabalhado no dia anterior no CT. Os zagueiros Anderson Martins e Arboleda, que fazem fortalecimento muscular após se recuperarem de lesão, treinaram entre os reservas.

O jogo contra o CSA está marcado para o dia 15, próxima quarta, e, por isso, o duelo contra o Ituano, pela 7ª rodada do Paulistão, que também estava agendado para esta data, foi adiado para dia 21. Três dias antes, o time de Dorival enfrenta o Santos, pela 8ª rodada do Estadual.

Com a mudança, o time perdeu Rodrigo Caio para o clássico no Morumbi, já que o zagueiro recebeu o terceiro amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino e terá de cumprir suspensão no próximo compromisso do time no Estadual.