Hudson se junta a Robinho e Raniel como baixas do Cruzeiro contra o Corinthians

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista dos 23 jogadores relacionados para o confronto com o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E fora deste grupo de atletas chamados acabou ficando o volante Hudson, que se juntou ao atacante Raniel e ao meia Robinho como principais baixas no time celeste para o confronto.

Raniel e Robinho já haviam sido confirmados por Mano como desfalques da equipe depois de terem se lesionado no confronto de volta da final da Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Mineirão, contra o Flamengo, mas agora Hudson se tornou oficialmente também uma baixa.

Raniel sofreu uma contusão na parte posterior das duas coxas nos primeiros minutos da decisão da Copa do Brasil. Já Hudson sentiu dores na panturrilha das duas pernas e será poupado. Robinho, com problemas na coxa esquerda, foi examinado neste sábado, mas o resultado do seu exame será divulgado somente na segunda-feira. Por precaução, também não foi relacionado pelo treinador.

Mano comandou as atividades realizadas pelo elenco cruzeirense neste sábado chuvoso na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Provavelmente, o treinador deverá iniciar a partida com: Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Henrique, Rafinha, Alisson (Arrascaeta) e Thiago Neves; Rafael Sóbis.

O Cruzeiro é o quinto colocado do Brasileirão, com 40 pontos, mesma pontuação do Botafogo, mas à frente nos critérios de desempate. O time mineiro já garantiu um lugar na próxima edição da Copa Libertadores pelo título da Copa do Brasil, abrindo mais uma vaga para os demais participantes do torneio.

Confira a lista dos atletas convocados por Mano Menezes no Cruzeiro para o duelo contra o time alvinegro paulista:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael;

Lateral-direito: Ezequiel;

Zagueiros: Digão, Léo, Manoel e Murilo.

Laterais-esquerdos: Bryan e Diogo Barbosa;

Meio-campistas: Arrascaeta, Elber, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Rafinha e Thiago Neves;

Atacantes: Alisson, Rafael Marques e Rafael Sóbis.