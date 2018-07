Hudson sofre lesão muscular e desfalca o Cruzeiro por até seis semanas

O Cruzeiro confirmou nesta terça-feira que o técnico Mano Menezes não poderá contar tão cedo com o volante Hudson. O jogador se lesionou no último domingo, durante a vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deverá ficar afastado dos gramados por um período entre quatro e seis semanas.

No último domingo, Hudson marcou o segundo gol do Cruzeiro no triunfo no Mineirão, mas precisou ser substituído por causa das dores na coxa direita. E os exames médicos realizados posteriormente pelo jogador detectaram que ele sofreu uma lesão no músculo adutor. "O atleta já iniciou o tratamento na Toca da Raposa II e a previsão de recuperação é de quatro a seis semanas", anunciou o clube mineiro.

Hudson havia acabado de conquistar a titularidade no Cruzeiro, por causa da lesão sofrida por outro meio-campista, Robinho, que também se contundiu recentemente. Agora, porém, ele perdeu a chance de ter uma sequência como titular do time mineiro por causa da lesão e deverá ser substituído por Lucas Silva. "Deus sabe de todas as coisas sempre, já já estou de volta", escreveu o volante em seu perfil no Instagram.

Além de Hudson e Robinho, o Cruzeiro também já tem outra baixa confirmada no meio-de-campo para o duelo desta quarta-feira, às 21h45, com o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Brasileirão, pois o argentino Ariel Cabral vai cumprir suspensão. E o departamento médico do Cruzeiro ganhou mais um "integrante", pois Rafinha, Manoel, Raniel, Judivan, Arrascaeta e Dedé também se recuperam de lesões.