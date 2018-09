Huertas se apresenta e seleção de basquete treina com elenco completo em Montreal

A seleção brasileira masculina de basquete realizou nesta terça-feira seu primeiro treino com elenco completo em Montreal. O técnico Aleksandar Petrovic finalmente pôde contar com todos os jogadores convocados após a chegada do armador Marcelinho Huertas, o último a se apresentar para as próximas duas partidas das Eliminatórias das Américas para o Mundial de 2019.

Jogador do Baskonia, da Espanha, Huertas entrou em quadra no domingo para duelo com o San Sebastián. Por isso, só desembarcou em Montreal na segunda-feira à noite. Mal teve tempo para descansar, o armador seguiu para a Universidade de McGill, local dos treinamentos da seleção, onde observou a atividade e conversou bastante com Petrovic.

Já mais descansado após uma noite de sono, o capitão da seleção treinou normalmente nesta terça pela manhã. Boa notícia para Petrovic, já que Huertas é um dos principais nomes do basquete brasileiro na atualidade.

Huertas é titular absoluto e estará em quadra com a seleção nesta quinta-feira, no difícil confronto diante do Canadá, na Place Bell Arena, em Laval. Três dias mais tarde, o País volta à ação para encarar Ilhas Virgens, em Goiânia, também pelas Eliminatórias para o Mundial de 2019, na China.