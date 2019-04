Huesca x Barcelona: onde assistir ao vivo o jogo pelo Campeonato Espanhol

O Huesca vai receber o Barcelona neste sábado, a partir das 11h15 (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida no estádio El Alcoraz vai reunir o lanterna e o líder da competição. Pelo primeiro turno, o encontro entre os dois teve a maior goleada da competição, com a vitória do time catalão por 8 a 2 no Camp Nou.

Huesca x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado .

O estádio que receberá a partida, o El Alcoraz, é um dos menores da elite espanhola, ao ter capacidade para apenas 7,6 mil torcedores. O Barcelona é líder com 73 pontos, nove a mais do que o segundo colocado, o Atlético de Madrid. A equipe de Lionel Messi vem de vitória no meio de semana por 1 a 0 sobre o Manchester United, fora de casa, pela Liga dos Campeões, e ostenta uma sequência de 19 rodadas seguidas sem perder pelo Campeonato Espanhol. Dos último oito confrontos, foram sete vitórias.

Já o Huesca, é o lanterna, com apenas 24 pontos, seis a menos do que o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. A equipe não ganhou os cinco últimos jogos pelo Campeonato Espanhol e tenta se salvar da queda nessas sete rodadas finais.