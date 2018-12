Huesca x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Huesca e Real Madrid duelam neste domingo, às 13h15 (horário de Brasília), no estádio El Alcoraz, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol em uma partida em que o time merengue tem boas oportunidades de somar mais três pontos e se aproximar dos líderes.

Huesca x Real Madrid terá transmissão da ESPN. O modesto Huesca é o lanterna do Campeonato Espanhol com apenas sete pontos e venceu apenas uma partida em 14 disputadas. Na última rodada, perdeu para o Celta de Vigo por 2 a 0.

Já o Real Madrid vai se reerguendo após alguns tropeços e a troca no comando da equipe. Com Solari como técnico, o time merengue iniciou a rodada em quinto, com 23 pontos, e na última rodada derrotou o Valencia por 2 a 0, no sábado passado. Na terça, bateu fora de casa a Roma por 2 a 0, pela Liga dos Campeões.

Escalações de Huesca x Real Madrid

Huesca: Jovanovic; Miramón, Etxeita, Pulido e Brezancic; Musto, Moi Gómez, Rivera, Ferreiro; Gallar e Cucho Hernández.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane e Marcelo; Llorente, Ceballos, Modric e Lucas Vázquez; Bale e Benzema.