Hugo Almeida faz 3 na vitória do Werder Bremen sobre o St Pauli

Jogador da seleção portuguesa, Hugo Almeida precisou de apenas um minuto para marcar o primeiro gol do Werder no mês de novembro em todas as competições, quando ele aproveitou um cochilo da defesa do St Pauli.

Ele ampliou a vantagem aos 20 minutos quando Marko Marin avançou rapidamente e passou para o atacante, que chegou ao "hat-trick" aos 19 da etapa final, tocando por entre as pernas do goleiro do St Pauli Thomas Kessler e marcando seu nono gol na temporada.

Mas o jogador de 26 anos atingiu o zagueiro central do St Pauli Carlos Zambrano numa disputa de bola a 10 minutos do fim do jogo e recebeu cartão vermelho direto.

"Eu estava sendo derrubado durante todo o jogo e eu perdi a cabeça naquele momento," disse Almeida aos repórteres.

"Aquilo não deveria ter acontecido e gostaria de pedir desculpas à equipe e aos torcedores. Marcar três gols é bom mas desfalcar o time agora não é," acrescentou Almeida, que deve receber punição.

A vitória do Werder alçou o time ao 11o lugar, com 18 pontos.

No outro jogo do domingo, uma espetacular bicicleta de Cicero aos 36 minutos do segundo tempo impediu que o gol de Milivoje Novakovic desse à vitória ao visitante Wolfsburg. O empate em 1 x 1 do Colonia deixou o anfitrião na antepenúltima posição com 12 pontos.

No sábado, o Borussia Dortmund passou pelo último colocado Borussia Moenchengladbach por 4 x 1 para abrir sete pontos na liderança. O vice-líder é o Mainz.

Bayern Munich avançou ao quinto lugar com 23 pontos após golear o Eintracht Frankfurt por 4 x 1.