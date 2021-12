Hugo Calderano bate nigeriano e vai à semifinal do WTT Cup Finals do tênis de mesa

O brasileiro Hugo Calderano fez mais uma vítima nesta segunda-feira no WTT Cup Finals. Brilhando na temporada 2021 do tênis de mesa, ele venceu o nigeriano Quadri Aruna, 13º do ranking mundial, por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 6/11, 11/8 e 11/4, e avançou à semifinal do importante torneio.

"Ele é um atleta muito forte, fez grandes partidas recentemente e alcançou o seu melhor ranking há pouco. Eu sabia que seria um confronto difícil e fico feliz de ter alcançado um nível em que pude fazer um bom jogo e derrotá-lo", comentou o atleta brasileiro.

O WTT Cup Finals é a competição que encerra a temporada e conta com os 16 melhores mesa-tenistas da temporada, em Cingapura. Ele substitui o ITTF Grand Finals neste ano, quando o circuito internacional passou por algumas mudanças.

Atual número quatro do mundo, o brasileiro vinha de grande vitória sobre o chinês Lin Gaoyuan (7º) nas oitavas de final. Na sequência, ele vai encarar o número 5, o japonês Tomokazu Harimoto. Se vencer, alcançará a grande final.

O vencedor deste confronto terá pela frente quem levar a melhor no duelo chinês entre Fan Zhendong, atual número 1 do mundo, e Chuqin Wang (17º).