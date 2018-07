Hugo Hoyama vence, mas sofre ponto fantástico em final de seletiva; veja

SÃO PAULO - Hugo Hoyama venceu Cazuo Matsumoto neste domingo por 4 a 1 na final da seletiva para o Campeonato Latino-Americano de tênis de mesa e garantiu vaga para o torneio, que ocorre no ano que vem. Apesar da relativa facilidade no triunfo, o veterano jogador sofreu um ponto fantástico durante a partida, raríssimo mesmo entre os atletas de alto nível.

No lance, Hugo sacou e Cazuo devolveu a recepção no forehand de Hoyama, que atacou na paralela quase sem chances de defesa para o rival, que já havia se posicionado para defender na esquerda (ambos são canhotos). Inesperadamente, Cazuo fez o contra-golpe pelas costas, sem chance de defesa para Hugo, que já comemorava o ponto. Veja o lance:

Com a vitória, Hugo se juntou a Gustavo Tsuboi entre os garantidos para o torneio. Matsumoto e Thiago Monteiro devem ficar com as duas vagas restantes, que são definidas por convocação. Deste grupo, apenas Cazuo não participou do Pan de Guadalajara. No feminino, a única garantida é Lígia Silva, campeã da seletiva feminina; restam três vagas.