Hugo Souza comemora após boa atuação no Flamengo: 'É um sonho para mim'

Desta vez não foram as conhecidas estrelas que brilharam no Flamengo, como Bruno Henrique, Éverton Ribeiro e Pedro. O grande destaque na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira à noite, na Arena da Baixada, foi o goleiro Hugo Souza. Ele praticamente garantiu a vitória na abertura das oitavas de final da Copa do Brasil, com duas grandes defesas e ainda por ter defendido um pênalti no segundo tempo.

O jovem goleiro, de 21 anos, diz estar vivendo um sonho. "Isso é um sonho para mim, que desde garoto estou no clube e pensando um dia jogar no time principal. Acho que estou ajudando o grupo e o mais importante nesta noite foi a vitória", explicou o herói da noite que roubou a cena do estrelado time carioca e chamou a atenção dos holofotes.

Para o jovem de 1,96m de altura, o que o ajudou bastante nesta noite foi a sequência recente de partidas. Este foi seu nono jogo como titular. "Nem acreditei quando fui chamado, mas me concentrei e fiz o melhor, porque sabia do meu potencial. Mas agora é preciso dar continuidade ao trabalho", concluiu.

Hugo fez grande defesas. Aos 10 minutos espalmou o chute forte e alto de Walter, mandando para escanteio. Aos 18, fez uma defesa no canto num chute rasteiro de Reinaldo. Após espalmar, a bola ainda tocou na trave e voltou nas suas mãos. O ápice aconteceu aos 31, quando Walter foi determinado ao pegar a bola para a cobrança de pênalti. Até chutou forte, mas Hugo saltou, a bola tocou em suas mãos e o rebote acabou aliviado pela defesa.

O bom momento do goleiro reserva coincide com a situação indefinida do titular. Diego Alves ainda discute a renovação do seu contrato. Se acontecer, seu novo vínculo deve ir até o final de 2022.