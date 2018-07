Hulk afirma que fica no Zenit e se diz 'nas mãos de Deus'

Uma bomba caseira de mentira com as palavras "Fora Hulk" chegou a ser enviada ao clube e sua irmã passou um dia sob o poder de sequestradores no Brasil antes de ser libertada sem ferimentos.

O jogador de 26 anos, entretanto, insiste que tudo ficou no passado e que pretende ficar com os campeões russos no futuro previsível.

Hulk, cujo nome é Givanildo Vieira de Souza, se uniu ao Zenit em setembro pelo valor aproximado de 79 milhões de dólares, um recorde para a liga russa.

Anteriormente no Porto, onde manteve uma média de mais de um gol a cada dois jogos durante quatro temporadas, ele disse que ir para a Rússia não foi uma decisão leviana.

"Pensei muito e não me arrependo", declarou ele em entrevista coletiva no estádio Stamford Bridge, em Londres, onde a seleção brasileira de futebol enfrentará a Rússia em amistoso na segunda-feira.

"Queria uma aventura diferente. Gosto de jogar no Campeonato Russo, pode não ser o Campeonato Inglês, mas está melhorando, e em alguns anos será um dos melhores da Europa".

As águas não foram calmas no começo. Ainda em setembro o Zenith rebaixou o capitão russo Igor Denisov para o time reserva por ele se recusar a jogar e dar um ultimato para renegociar seu contrato na mesma faixa salarial de Hulk. Mais tarde Denisov pediu desculpas e foi aceito de volta.

"Houve um pouco de ciúme no início, mas isso foi antes de eles me conhecerem. Tudo foi superado e me receberam muito bem", afirmou o brasileiro.

Em dezembro, Hulk se envolveu em um bate-boca acalorado com o técnico Luciano Spalletti depois de ser substituído na vitória sobre o Milan na Liga dos Campeões e ameaçou sair no mês seguinte.

"Gosto do meu trabalho, gosto de jogar aqui", declarou Hulk. "Fui lá para dar meu melhor, jogar meu futebol".

Hulk disse estar cansado das especulações sobre uma possível mudança para uma liga mais glamurosa.

"Todos me conhecem bem na Europa, eu jogo na Liga dos Campeões", declarou ele após ser indagado se jogar no estádio do Chelsea lhe daria maior visibilidade.

"Tenho um contrato de cinco anos e ainda sou jovem. Estou bem, estou no Zenit e meu futuro está nas mãos de Deus".