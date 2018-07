Hulk completa 400 jogos na carreira contra o Borussia Dortmund

SÃO PAULO - No momento em que entrar em campo contra o Borussia Dortmund, em partida de ida pelas oitavas de final de Liga dos Campeões, nesta terça, o atacante Hulk, do Zenit, completará o jogo de número 400 de carreira. O jogador de 27 anos, que deverá estar na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, tem 200 gols e 55 assistências.

"Sem dúvida que sabemos a dificuldade que iremos enfrentar nessa partida. Vamos encarar o atual vice-campeão da competição e isso tem peso", disse o atleta sobre a partida. Hulk fala com experiência de anos jogando no exterior. Ao longo de sua carreira, foram apenas dois jogos pelo Vitória. Fora do Brasil, o atacante é rodado:

14 partidas pelo Kawasaki Frontale (Japão)

41 jogos pelo Consadole Sapporo (Japão)

55 pelo Tokyo Verdy (Japão)

181 partidas pelo Porto (Portugal)

68 pelo Zenit (Rússia)

38 jogos pela seleção brasileira.

LIGA

Já pela Liga dos Campeões e Liga Europa, O atacante tem 56 apresentações com 17 gols. "Temos de entrar concentrados e nos precavidos nos pontos fortes do adversário. É uma equipe que sai muito forte nos contra ataques." Hulk não é unanimidade na seleção, mas nos clubes em que jogou, nunca demorou para ganhar posição. Forte e rápido no ataque, Felipão confia ao jogador o trabalho de marcação pelas beiras do gramado.