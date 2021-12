Hulk confessa ter virado torcedor do Atlético-MG; Dadá desabafa: 'Muita emoção'

No jogo de entrega da taça de campeão brasileiro, o Atlético-MG fez mais uma partida de tirar o chapéu. O time alvinegro derrotou o Red Bull Bragantino por 4 a 3, neste domingo, pela penúltima rodada do Brasileirão. Autor do último gol no duelo, Hulk assumiu ter virado torcedor atleticano.

"Já virei atleticano. Sou grato pelo carinho. É uma recepção que não tem preço. Representa muito na minha carreira ganhar esse Brasileiro na minha carreira. São 50 anos sem ganhar o Brasileiro. Agradecer o Atlético, porque ele tem mais um torcedor fanático aqui", falou o atacante.

Leia Também Confira como foi a vitória do Atlético-MG sobre o Red Bull Bragantino

Neste domingo, Hulk praticamente garantiu a artilharia do Brasileirão. O atacante do Atlético-MG tem 19 gols marcados, contra 15 de Gilberto, que fez os dois gols na vitória do Bahia por 2 a 0 diante do Fluminense. "É da confiança do jogador. Quando a gente está confiante, tudo fica mais fácil. Temos que estar confiantes para chegar nos jogos assim, ter essa frieza e fazer conclusão", explicou sobre seu bom aproveitamento nas finalizações.

Hulk também falou da homenagem que o Atlético-MG fez ao levar para a partida jogadores que marcaram história no clube, a exemplo de Reinaldo, Éder, Dadá Maravilha, dentre muitos outros. "Temos que respeitar os caras, pelo que eles fizeram. A gente fica muito privilegiado de escrever um pouco da nossa história, muito abençoado. É muito gratificante voltar ao Brasil e terminar assim, ganhando o Brasileiro. Podemos ainda ganhar a Copa do Brasil, na Tríplice Coroa", completou.

Dadá Maravilha, herói do título de 1971, também parou para falar sobre o bicampeonato nacional. O ex-atacante se mostrou muito emocionado com a conquista. "(Emoção) Quilométrica, acima de tudo com muito prazer e honra. O Clube Atlético Mineiro é uma família. Isso marcou muito a minha carreira. Estou muito feliz. Até sem palavras. Muito emocionado. Atlético é Atlético", desabafou.