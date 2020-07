Hulk confirma auxílio emergencial de suas irmãs e lamenta: 'sempre ajudei minha família'

Givanilda e Gilvânia Vieira de Sousa, irmãs de Hulk, jogador do Shanghai SIPG, receberam, juntas, R$ 1.800 do auxílio emergencial. Isso é o que mostra o Portal de Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU).

A notícia, a princípio divulgada pelo UOL, foi confirmada pelo Estadão. De acordo com a assessoria de Hulk, o jogador não sabia que suas irmãs haviam solicitado o benefício. Ele confirmou o ocorrido e disse não ter gostado da atitude de ambas.

“Infelizmente é verdade. Fiquei sabendo ao ser avisado pelo meu assessor de imprensa. Perguntei as minhas irmãs e elas confirmaram. Não gostei, pois sempre ajudei toda minha família. Reclamei pela atitude, mas cada um é responsável pelos seus atos”, disse o atleta.

Conforme mostra o Portal de Transparência da CGU, Givanilda recebeu R$ 1200. Gilvânia, por sua vez, recebeu R$ 600. Ambos os auxílios foram disponibilizados em abril.

Em junho, a própria controladoria identificou inúmeras irregularidades no pagamento do benefício. Segundo apurou o Estadão, a Caixa amarga um prejuízo superior a R$ 60 milhões por conta da utilização indevida do repasse emergencial.

A disponibilização do auxílio tem como intuito amenizar os impactos econômicos negativos ocasionados pela pandemia da covid-19 no Brasil. O foco do auxílio são trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores individuais e contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Hulk atua no futebol chinês desde 2016 e recebe um salário para lá de extravagante. Segundo uma publicação da revista France Football, de 2019, ele seria o 18ª jogador mais bem pago do mundo, com um salário superior a R$ 100 milhões por ano.